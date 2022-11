BR Volleys empfangen im Pokal Lüneburg Die Berlin Volleys treffen im Viertelfinale des deutschen Volleyball-Pokals zu Hause auf die SVG Lüneburg. Das Spiel findet am 24. November statt. Ein Auswär... dpa

ARCHIV - Volleybälle liegen in einer Halle. a/Symbolbild Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Berlin/Bestensee -Die Berlin Volleys treffen im Viertelfinale des deutschen Volleyball-Pokals zu Hause auf die SVG Lüneburg. Das Spiel findet am 24. November statt. Ein Auswärtsspiel erwischten die Netzhoppers KW-Bestensee. Die Brandenburger müssen am 23. November bei den Grizzlys Giesen antreten. Das ergab die Auslosung am Montagabend.