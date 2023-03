BR Volleys erleben „Volleyball-Fest“ in Königsklasse Bei den Berlin Volleys herrschte trotz der letztlich klaren 1:3 (18:25, 15:25, 25:23, 17:25)-Niederlage in der Champions League gegen Sir Sicoma Monini Perug... dpa

ARCHIV - Volleybälle liegen in einer Halle. a/Symbolbild Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Berlin -Bei den Berlin Volleys herrschte trotz der letztlich klaren 1:3 (18:25, 15:25, 25:23, 17:25)-Niederlage in der Champions League gegen Sir Sicoma Monini Perugia am Mittwoch gute Laune. Der Grund dafür: „Wir haben ein Volleyball-Fest erlebt, wie es das in Deutschland und vielleicht sogar in ganz Europa nur selten gibt“, sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand über das Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse.