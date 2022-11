BR Volleys erleichtert: Marek Sotola einsatzfähig Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys ist vor dem nächsten Auftritt in der Champions League eine Sorge los. Diagonalangreifer Marek Sotola hat vom A... dpa

ARCHIV - Berlins Marek Sotola jubelt nach einem Punkt. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys ist vor dem nächsten Auftritt in der Champions League eine Sorge los. Diagonalangreifer Marek Sotola hat vom Arzt grünes Licht für einen Einsatz am Mittwoch bei Halkbank Ankara bekommen. Das teilte der Verein der Deutschen Presse Agentur am Montag mit.