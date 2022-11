BR Volleys erleichtert: Ruben Schott nur leicht verletzt Erleichterung bei den Berlin Volleys: Nationalspieler Ruben Schott wird schon bald wieder einsatzfähig sein. Wie der deutsche Volleyball-Meister der Deutsche... dpa

ARCHIV - Berlins Ruben Schott nimmt einen Ball an. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Erleichterung bei den Berlin Volleys: Nationalspieler Ruben Schott wird schon bald wieder einsatzfähig sein. Wie der deutsche Volleyball-Meister der Deutschen Presse Agentur am Dienstag mitteilte, hat sich der 28-jährigen Außenangreifer lediglich eine Reizung im rechten Knie zugezogen. Bei einer MRT-Untersuchung am Dienstag waren bei ihm keine schwerwiegenderen Verletzungen festgestellt worden. Er soll schon am Wochenende wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.