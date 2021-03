Berlin - Die BR Volleys haben zum zehnten Mal in Folge das Playoff-Finale in der Volleyball-Bundesliga erreicht. Die Mannschaft von Trainer Cedric Enard setzte sich am Sonnabend im Halbfinale bei den Powervolleys Düren mit 3:1 durch und entschied die Best-of-three-Serie mit 2:1 für sich.

Im Finale, das in maximal fünf Spielen ausgespielt wird, trifft Berlin auf den Rekordmeister VfB Friedrichshafen. Die Mannschaft von Trainer Michael Warm ist Gastgeber der ersten Begegnung. Ob die Finalserie, wie im Rahmenterminplan der Liga vorgesehen, am 8. April (17.30 Uhr) beginnt, steht noch nicht fest.

„Diese Serie hat ihr würdiges, hochemotionales Ende gefunden. Nach dem ersten Spiel war uns klar, wie schwer ein Comeback werden würde. Der Sieg am Mittwoch hat uns unheimlich Selbstvertrauen gegeben. Wir haben wieder an uns geglaubt und sind in dieser Serie als Mannschaft gewachsen“, sagte Berlins brasilianischer Olympiasieger Eder.

Am Mittwoch war den BR Volleys im Rahmen eines Pilotprojekts vor gut 800 Zuschauern in der heimischen Halle der Ausgleich in der Halbfinal-Serie gegen Düren gelungen, wodurch das Team die Chance auf die erfolgreiche Titelverteidigung wahrte. Der Hauptstadtklub hatte die Meisterschaft 2019 gewonnen. Die vergangene Saison war aufgrund der Corona-Pandemie ohne Meister abgebrochen worden.