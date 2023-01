BR Volleys erteilen Netzhoppers eine Lehrstunde Die Berlin Volleys kannten kein Pardon. Im Berlin-Brandenburg-Derby der Bundesliga erteilte der deutsche Volleyball-Meister den Netzhoppers KW-Bestensee am S... dpa

ARCHIV - Anton Brehme von den Berlin Volleys schmettert einen Ball. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Die Berlin Volleys kannten kein Pardon. Im Berlin-Brandenburg-Derby der Bundesliga erteilte der deutsche Volleyball-Meister den Netzhoppers KW-Bestensee am Samstag eine kräftige Lektion. „Mir hat gefallen, wie unsere Mannschaft engagiert und konzentriert vor dieser großen Kulisse durchgespielt hat“, würdigte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand den 3:0 (25:16, 25:12, 25:17)-Erfolg vor 5438 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle. In einem gut harmonierenden Siegerteam spielten Mittelblocker Anton Brehme und Angreifer Ruben Schott die herausragenden Rollen.