BR Volleys erwarten „ganz harte und schwierige Finalserie“

Berlin -Die Freude bei den Berlin Volleys fiel keineswegs überschwänglich aus. Zwar hatte die Mannschaft am Montag im ersten von maximal fünf Playoff-Endspielen um die deutsche Volleyball-Meisterschaft den VfB Friedrichshafen daheim mit 3:1 (25:21, 25:22, 28:30, 25:19) bezwungen, doch Mittelblocker Anton Brehme hob sofort mahnend den Zeigefinger. „Der Gegner hat deutlich gemacht, dass uns noch eine ganz harte und schwierige Finalserie bevorsteht“, stellte der 23-Jährige fest.

Das Duell der Erzrivalen geht bereits am Donnerstag am Bodensee in die zweite Runde. Dass dann nur 48 Stunden später in Berlin schon die dritte Partie angepfiffen wird, hält Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand für „keine ideale Ausgangslage“. Zumal beide Mannschaften die über 700 Kilometer lange Strecke zwischen Friedrichshafen und Berlin jeweils im Bus zurücklegen werden.

Das erste Aufeinandertreffen vor der stattlichen Kulisse von 6892 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle hatte für die BR Volleys auch seine Tücken. „Sehr aufregend, sehr emotional“ sei es zugegangen, fand Brehme. Und: „Wir waren anfangs etwas nervös, weil wir lange nicht mehr auf so hohem Niveau gespielt haben.“

Besonders für Marek Solota, sonst zuverlässigster Punktesammler der Volleys, nahm das Spiel einen sehr wechselhaften Verlauf. Seine Angriffsquote lag nach den ersten beiden Sätzen bei bescheidenen 21 Prozent. In den Endphasen der Sätze aber drehte der Tscheche mächtig auf und holte wichtige Punkte, vor allem mit seinem Aufschlag. In der Statistik waren für ihn nach dem knapp zweistündigen Match sieben Asse notiert.

Die Partie hätten die Volleys auch gut und gerne schneller für sich entscheiden können. Doch im dritten Durchgang konnte die Mannschaft eine 23:21-Führung und kurze Zeit später dann vier Matchbälle nicht verwerten. „Diesen Satz zu verlieren, war unnötig“, gestand Libero Satoshi Tsuiki ein. Niroomand indes gewann dem Satzverlust sogar noch einen positiven Aspekt ab. „Vielleicht“, so sinnierte er, „war das gar nicht mal so schlecht, denn je länger so ein Spiel auf so hohem Niveau dauert, desto mehr hilft das unserer Mannschaft, sich weiterzuentwickeln.“

