BR Volleys erwarten „sehr ernstzunehmenden Gegner“

Berlin -Die Berlin Volleys empfangen am Samstag (17.30 Uhr) in der Volleyball-Bundesliga die Volleys Herrsching. „Das ist ein sehr ernst zu nehmender Gegner", warnt Geschäftsführer Kaweh Niroomand. Beide Mannschaften haben an den ersten beiden Spieltagen der neuen Saison ihre Partien gewonnen und liegen in der Tabelle punktgleich an der Spitze.