BR Volleys gewinnen den Bounce House Cup Die Berlin Volleys haben das dreitägige Turnier um den Bounce House Cup gewonnen. Im Endspiel in Hildesheim setzte sich der deutsche Volleyball-Meister gegen... Karsten Doneck

ARCHIV - Cedric Enard, Trainer der Berlin Volleys, streckt einen Zeigefinger nach oben. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Hildesheim -Die Berlin Volleys haben das dreitägige Turnier um den Bounce House Cup gewonnen. Im Endspiel in Hildesheim setzte sich der deutsche Volleyball-Meister gegen den Erzrivalen VfB Friedrichshafen am späten Sonntagabend überraschend deutlich mit 3:0 (25:15, 25:23, 25:22) durch. Überragender Akteur beim Sieger war Diagonalangreifer Marek Sotola. Der tschechische Nationalspieler profitierte bei seinen erfolgreichen Aktionen am Netz auch von der guten Annahme seiner Mannschaft und dem variantenreichen Zuspiel des Spaniers Angel Trinidad.