BR Volleys gewinnen Test gegen Belgiens Meister Die Berlin Volleys haben am Freitag ihr Testspiel gegen Belgiens Champions-League-Teilnehmer Knack Roeselare mit 3:1 (25:23, 21:25, 26:24, 25:21) gewonnen. V... dpa

Berlin -Die Berlin Volleys haben am Freitag ihr Testspiel gegen Belgiens Champions-League-Teilnehmer Knack Roeselare mit 3:1 (25:23, 21:25, 26:24, 25:21) gewonnen. Vorentscheidend im Charlottenburger Horst-Korber-Zentrum war der dritte Durchgang, in dem der deutsche Volleyball-Meister in der Schlussphase einen 19:21-Rückstand noch in einen 26:24-Satzgewinn umwandeln konnte. Beide Mannschaften hatten sich tags zuvor an gleicher Stelle in einem vorab auf vier Sätze vereinbarten Spiel noch 2:2 getrennt.