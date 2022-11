BR Volleys „haben einen Punkt liegen lassen“ Die Berlin Volleys waren zum Auftakt der Gruppenphase in der Volleyball-Champions-League ganz nahe am Rande einer Niederlage. „Wir haben in den ersten beiden... Karsten Doneck

ARCHIV - Berlins Trainer Cedric Enard jubelt mit geballter Faust nach Punktgewinn. Andreas Gora/dpa/Archiv

Berlin -Die Berlin Volleys waren zum Auftakt der Gruppenphase in der Volleyball-Champions-League ganz nahe am Rande einer Niederlage. „Wir haben in den ersten beiden Sätzen nicht das gespielt, was man auf diesem Niveau braucht“, sagte Trainer Cedric Enard nach dem 3:2 (23:25, 23:25, 25:17, 28:26, 15:12)-Zittersieg gegen Bulgariens Meister Hebar Pazardzhik am Dienstag. Die Berliner mussten dabei einen 0:2-Satzrückstand verkraften und im vierten Satz zwei Matchbälle abwehren.