BR Volleys haben „zwei Sätze lang perfekt funktioniert“

ARCHIV - Berlins Marek Sotola jubelt nach einem Punkt. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Eine Woche vor dem Pokalfinale gegen Düren haben die Berlin Volleys eindrucksvoll ihre Stärken bewiesen. „Gerade in den ersten beiden Sätzen hat unsere Mannschaft nahezu perfekt funktioniert“, sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand über das 3:0 (25:19, 25:20, 25:20) gegen den VfB Friedrichshafen in der Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga am Sonntag.