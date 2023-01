BR Volleys im Dauerstress: 6 Spiele in 16 Tagen Zu Beginn des neuen Jahres wartet auf die Berlin Volleys gleich ein höchst strapaziöses Programm mit 6 Pflichtspielen in nur 16 Tagen. Los geht es am Mittwoc... dpa

Berlin -Zu Beginn des neuen Jahres wartet auf die Berlin Volleys gleich ein höchst strapaziöses Programm mit 6 Pflichtspielen in nur 16 Tagen. Los geht es am Mittwoch (19.30 Uhr) daheim gegen die SVG Lüneburg in der Volleyball-Bundesliga. „Das ist ein harter Brocken“, sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand. „Lüneburg verfügt über einen sehr ausgeglichenen Kader, ist auf allen Positionen gleichmäßig gut besetzt.“