BR Volleys im Pokal-Halbfinale: „Uns erwartet ein Tollhaus“ Ziel der Berlin Volleys ist Mannheim. Dort findet am 26. Februar das Endspiel um den deutschen Volleyball-Pokal statt. Um dabeizusein, muss die Mannschaft im... dpa

Berlin -Ziel der Berlin Volleys ist Mannheim. Dort findet am 26. Februar das Endspiel um den deutschen Volleyball-Pokal statt. Um dabeizusein, muss die Mannschaft im Halbfinale am Mittwoch (19.00 Uhr) aber auswärts die Grizzlys Giesen schlagen. „Uns erwartet ein Tollhaus. Darauf müssen wir vorbereitet sein“, warnt Trainer Cédric Énard vor dem Auftritt in der seit Tagen mit 2400 Zuschauern und Zuschauerinnen ausverkauften Arena von Hildesheim.