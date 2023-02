BR Volleys in der Königsklasse: „Chancen stehen fifty-fifty“ Vier Tage nach der 0:3-Pleite in der Volleyball-Bundesliga bei der SVG Lüneburg empfangen die Berlin Volleys am Mittwoch (19.30 Uhr) in der Champions League ... dpa

Berlin -Vier Tage nach der 0:3-Pleite in der Volleyball-Bundesliga bei der SVG Lüneburg empfangen die Berlin Volleys am Mittwoch (19.30 Uhr) in der Champions League den türkischen Meister Ziraat Bank Ankara. „Unsere Chancen stehen fifty-fifty“, sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand der Deutschen Presse Agentur. Er hofft, dass „die Niederlage in Lüneburg heilsame Wirkung hat und unsere Mannschaft nun eine Reaktion zeigt.“