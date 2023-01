BR Volleys in der Königsklasse: „Erwachsen gespielt“ Die Berlin Volleys können sich weiter auf lukrative Spiele in der Volleyball-Champions-League freuen. Mit dem überzeugend herausgespielten 3:0 (25:22, 25:17,... dpa

ARCHIV - Cedric Enard, Trainer der BR Volleys. Tom Weller/dpa/Archivbild

Berlin -Die Berlin Volleys können sich weiter auf lukrative Spiele in der Volleyball-Champions-League freuen. Mit dem überzeugend herausgespielten 3:0 (25:22, 25:17, 25:19) gegen Polens Vertreter Warta Zawiercie am Mittwoch hat sich der deutsche Meister als Zweiter in Gruppe B für die Play-offs qualifiziert, in denen die letzten drei Teilnehmer für das Viertelfinale ermittelt werden. Gegner ist in Hin- und Rückspiel Ziraat Bank Ankara, aktuell Tabellenzweiter in der türkischen ersten Liga.