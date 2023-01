BR Volleys jubeln: „Jetzt haben wir ein Endspiel“ Spannender könnte für die Berlin Volleys die Gruppenphase in der Volleyball-Champions-League kaum enden. „Jetzt haben wir in eigener Halle ein Endspiel gegen... dpa

ARCHIV - Cedric Enard, Trainer der BR Volleys, gestikuliert. Andreas Gora/dpa/Archiv

Berlin -Spannender könnte für die Berlin Volleys die Gruppenphase in der Volleyball-Champions-League kaum enden. „Jetzt haben wir in eigener Halle ein Endspiel gegen eines der besten Teams in Europa. Was gibt es Schöneres?“, sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand nach dem 3:0 (25:20, 25:16, 25:20) beim bulgarischen Meister Hebar Pazardzhik am Mittwoch. Damit hat der deutsche Meister seine Chance gewahrt, um mit einem weiteren Sieg im letzten Vorrundenspiel am 25. Januar gegen Polens Vertreter Warta Zawiercie das Weiterkommen in der Königsklasse zu schaffen.