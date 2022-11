BR Volleys klarer Favorit im Spitzenspiel gegen Giesen Ein Blick auf die Tabelle genügt: Gegen die Grizzlys Giesen stehen die Berlin Volleys am Samstag (17.30 Uhr) daheim in der Bundesliga vor einem echten Spitze... dpa

ARCHIV - erlins Ruben Schott nimmt eine Aufgabe an. entur GmbH/dpa/Archivbild Soeren Stache/Deutsche Presse-Ag

Berlin -Ein Blick auf die Tabelle genügt: Gegen die Grizzlys Giesen stehen die Berlin Volleys am Samstag (17.30 Uhr) daheim in der Bundesliga vor einem echten Spitzenspiel. Erster gegen Dritter - das ist die Ausgangslage. „Die Giesener haben eine gute Entwicklung genommen“, lobte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand den 2018 ins Volleyball-Oberhaus aufgestiegenen Club, der seine Spielstätte in Hildesheim hat.