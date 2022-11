BR Volleys mit Rückschlag in der Königsklasse Bei den Berlin Volleys war die Stimmung im Keller. „Wir sind niedergeschlagen“, kommentierte Trainer Cedric Enard die Gemütslage beim deutschen Volleyball-Me... Karsten Doneck

ARCHIV - Cedric Enard, Trainer der BR Volleys. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Bei den Berlin Volleys war die Stimmung im Keller. „Wir sind niedergeschlagen“, kommentierte Trainer Cedric Enard die Gemütslage beim deutschen Volleyball-Meister nach der vermeidbaren 1:3 (21:25, 19:25, 25:22, 23:25)-Niederlage bei Halkbank Ankara in der Champions League am Mittwoch. Volleys-Zuspieler Johannes Tille haderte nach Spielschluss: „Es fühlt sich an wie ein nicht beendeter Job.“