BR Volleys mühen sich in Herrsching zum Tiebreak-Sieg

München -Die Berlin Volleys haben am dritten Spieltag der Volleyball-Bundesliga den ersten kleinen Rückschlag erlitten. Bei den Volleys Herrsching gewann der deutsche Meister am Montag in München zwar mit 3:2 (25:19, 22:25, 25:16, 17:25, 15:12), musste aber wegen der beiden verlorenen Sätze erstmals einen Punkt abgeben. Marek Sotola verwandelte am Ende den dritten Matchball.

Nicht einmal 48 Stunden nach dem 3:2-Pokalsieg beim VfB Friedrichshafen verschafften die Aufschläge von Zuspieler Johannes Tille in der Schlussphase des ersten Durchgangs den Gästen die 1:0-Satzführung. Im zweiten Abschnitt gerieten die Berliner jedoch nach einer 16:14-Führung vorübergehend aus dem Takt.

Die Mannschaft um Kapitän Ruben Schott schien sich vom Satzverlust schnell erholt zu haben, leistete sich dann aber im vierten Satz beim Stande von 16:13 beim Aufschlag von Herrschings Filip John eine peinliche 0:11-Punkte-Serie. Im Tiebreak bewies der Hauptstadtklub dann seine Nervenstärke.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bereits vor dem Spiel hatten die BR Volleys Grund zur Freude. Bei der Auslosung des Pokal-Viertelfinales erhielten sie in dem Zweitligisten Blue Volleys Gotha eine lösbare Aufgabe. Gespielt wird am 19. November in Gotha.