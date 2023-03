BR Volleys nach Auf und Ab auch in Düren siegreich Die BR Volleys haben sich für die Viertelfinalspiele in der Volleyball-Campions League gerüstet gezeigt. „Meine Mannschaft war in guter körperlicher Verfassu... dpa

ARCHIV - Trainer Cedric Enard der Berlin Volleys jubelt mit geballter Faust. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Die BR Volleys haben sich für die Viertelfinalspiele in der Volleyball-Campions League gerüstet gezeigt. „Meine Mannschaft war in guter körperlicher Verfassung, aber mental mussten wir erst Zugang zum Spiel finden“, sagte Volleys-Trainer Cedric Enard dachte nach dem 3:1-Sieg in der Neuauflage des Pokalfinales bei den SWD powervolleys Düren am FReitag und gab sich ganz pragmatisch: „Insgesamt war es ein Auf und Ab, aber wir haben die drei Punkte geholt, und das ist das, was zählt.“ Damit haben die BR Volleys als souveräner Tabellenführer der Volleyball-Bundesliga ihre Ausbeute in der Zwischenrunde auf 17 von 20 möglichen Punkten erhöht.