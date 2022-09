BR Volleys nur 2:2 im Test gegen Giesen Die Berlin Volleys haben in ihrem ersten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison eine 2:0-Satzführung nicht zu einem Sieg nutzen können. Der deutsche Volleyba... dpa

Berlin -Die Berlin Volleys haben in ihrem ersten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison eine 2:0-Satzführung nicht zu einem Sieg nutzen können. Der deutsche Volleyball-Meister musste sich am Donnerstag gegen den Bundesliga-Rivalen Grizzlys Giesen im Horst-Korber-Sportzentrum am Ende mit einem 2:2 (25:22, 25;21, 20:25, 23:25) zufriedengeben. Auf einen entscheidenden fünften Satz verzichteten beide Mannschaften, auch weil sie schon an diesem Freitag im Sportforum Hohenschönhausen erneut aufeinandertreffen.