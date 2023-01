BR Volleys peilen „eine Art Endspiel“ an Bei den Berlin Volleys herrscht Anspannung, aber auch Vorfreude auf die Begegnung in der Volleyball-Champions-League bei Hebar Pazardzhik in Bulgarien am Don... dpa

ARCHIV - Anton Brehme spielt den Ball übers Netz. Andreas Gora/dpa/Archiv

Berlin -Bei den Berlin Volleys herrscht Anspannung, aber auch Vorfreude auf die Begegnung in der Volleyball-Champions-League bei Hebar Pazardzhik in Bulgarien am Donnerstag (18.00 Uhr). „Wir sind heiß auf das Spiel“, sagt Mittelblocker Anton Brehme zur Stimmung in der Mannschaft. Zugleich hebt der 23-Jährige die Bedeutung der Partie hervor: „Es geht um alles. Wir müssen auf jeden Fall gewinnen.“