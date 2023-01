Berlin Volleys mit furioser Leistung in der Champions League weiter

„Es geht um etwas bei dem Spiel“, hatte Cedric Enard vor dem letzten Gruppenspiel der Volleyball Champions League gesagt. Für die BR Volleys ging es am Mittwochabend gegen Aluron Warte Zawiercie um den sicheren Einzug in die nächste Runde. Die hat der deutsche Volleyball-Meister mit dem 3:0 (25:22, 25:17, 25:19)-Sieg als Tabellenzweiter hinter Halkbank Ankara erreicht. In den Play-offs geht es nun gegen das türkische Team von Ziraat Bank Ankara mit dem früheren Berliner Wouter ter Maat um den Einzug ins Viertelfinale.

Von Anfang an war den Berliner Spielern die Entschlossenheit anzumerken, sich gegen den polnischen Tabellendritten durchzusetzen. Von Anfang an zeigte Diagonalangreifer Marek Sotola, warum es richtig war, dass ihm die BR Volleys die wichtige Funktion als Hauptangreifer zugetraut hatten. Zuspieler Johannes Tille, Außenangreifer Ruben Schott und Mittelblocker Anton Brehme gaben alle drei eine nachhaltige Bewerbung bei Deutschlands polnischem Bundestrainer Michal Winiarski ab, der am Mittwoch als Coach von Warta Zawiercie in die Max-Schmeling-Halle gekommen war.

BR Volleys zeigen bestes Saisonspiel in der Abwehr

Schott tat sich dabei nicht nur in Annahme und Abwehr hervor, sondern punktete immer wieder clever, variantenreich und öfter mal per Pipe aus dem Hinterfeld. Tatsächlich spielten sich die Berliner immer mehr in einen Flow. „Die Mannschaft war körperlich fit, mental stark und bestens eingestellt. Wir haben in allen Elementen überzeugt und in der Abwehr unser wahrscheinlich bestes Saisonspiel gemacht. Vor allem, dass wir über drei Sätze so konstant und konsequent geblieben sind, war das Imponierende“, sagte Manager Kaweh Niroomand.

Schon im Hinspiel hatten sie die Polen in Zawiercie mit 3:1 besiegt. Damals hatte das Team von Winiarski vor allem im Aufschlag einen schwarzen Tag erwischt und den Berlinern mit 31 Aufschlagfehlern etliche Punkte einfach so geschenkt. Am Mittwoch mussten sie den Ausfall ihres Liberos Santiago Danani verschmerzen. Der Argentinier, der vorige Saison noch mit den BR Volleys deutscher Meister geworden war, saß verletzt am Spielfeldrand und schaute mit versteinerter Miene zu, wie seine Kollegen kein Mittel fanden gegen die Schmetterschläge von Sotola und Tim Carlé oder die Schnellangriffe von Saso Stalekar und Brehme. Und er sah, wie seine neuen Teamkollegen durch die Aufschläge der Berliner unter Druck gesetzt wurden.

In allen Mannschaftsteilen zeigten die BR Volleys vor 5120 Zuschauern eine glänzende Leistung. Berlins Libero Sato parierte etliche Aufschläge und Schmetterbälle spektakulär. Und Schott lachte schließlich, als er zum wiederholten Mal den generischen Block clever anschlug und den Punkt zum 19:15 im dritten Satz ergatterte. Die Berliner hatten Spaß auf dem Feld. Das Sotola den Matchball zum 25:19 als Ass servierte und damit seinen 16. Punkt unter Dach und Fach brachte, passte zum Abschluss des gelungenen Abends in der Max-Schmeling-Halle, in der Schott (15 Punkte) das Team als frisch gewählter MVP durch das Spalier der Fans führte. „Ruben wächst auf seine Art, als stiller Anführer, immer mehr in seine Rolle rein. Dazu hat Johannes Tille auf diesem hohen Niveau eine Topleistung gebracht. In dieser Gruppe als Zweiter weiterzukommen, ist ein toller Erfolg für uns“, freute sich Manager Niroomand.