BR Volleys sehen sich in Königsklasse in „schwerer Gruppe“ Die Berlin Volleys haben bei der Auslosung für die Volleyball-Champions-Legaue eine „recht schwere Gruppe“ erwischt, so Geschäftsführer Kaweh Niroomand. Im P... dpa

Brüssel/Berlin -Die Berlin Volleys haben bei der Auslosung für die Volleyball-Champions-Legaue eine „recht schwere Gruppe“ erwischt, so Geschäftsführer Kaweh Niroomand. Im Pool B trifft der deutsche Meister auf Polens Meisterschaftsdritten Warta Zawiercie, trainiert vom Bundestrainer Michal Winiarski. Außerdem sind der türkische Vizemeister Halkbank Ankara sowie ein noch zu ermittelnder Qualifikant die Gegner. Das ergab die Auslosung des Europäischen Volleyball-Verbandes (CEV) im Bozar Centre for Fine Arts in Brüssel am Freitag.