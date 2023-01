BR Volleys siegen „mit Herz“ gegen Düren Die Berlin Volleys haben einen Vorgeschmack darauf bekommen, welch harte Nuss sie im deutschen Volleyball-Pokalfinale gegen die SWD powervolleys Düren am 26.... dpa

ARCHIV - Anton Brehme war einer der wichtigen Spieler beim Sieg der BR Volleys über Düren. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Die Berlin Volleys haben einen Vorgeschmack darauf bekommen, welch harte Nuss sie im deutschen Volleyball-Pokalfinale gegen die SWD powervolleys Düren am 26. Februar in Mannheim zu knacken haben. Im Bundesligaduell gegen die Rheinländer am Mittwoch musste sich der deutsche Meister jedenfalls gehörig ins Zeug legen, um schließlich mit 3:1 (31:33, 27:25, 25:17, 25:20) die Oberhand zu behalten. „Da war mehr drin für uns“, stellte Dürens Mittelblocker Michael Andrei nach Spielende fest.