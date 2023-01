BR Volleys starten daheim gegen Düren in die Zwischenrunde Mit einem Heimspiel gegen die SWD powervolleys Düren starten die Berlin Volleys am Samstag (20.00 Uhr) in die Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga. Eine W... dpa

Berlin -Mit einem Heimspiel gegen die SWD powervolleys Düren starten die Berlin Volleys am Samstag (20.00 Uhr) in die Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga. Eine Woche später ist der deutsche Meister zu Gast bei der SVG Lüneburg. Die Hinrunde endet für die Volleys am 19. Februar mit dem Kräftemessen gegen den VfB Friedrichshafen in der Max-Schmeling-Halle. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Volleyball-Liga (VBL) am späten Samstagabend veröffentlicht hat.