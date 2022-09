BR Volleys starten erfolgreich beim Bounce House Cup Die Berlin Volleys sind zum Auftakt des Bounce House Cups in Hildesheim ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Im ersten Spiel des dreitägigen Turniers unter... dpa

ARCHIV - Ein Volleyballspieler spielt den Ball. pa/Symbolbild Robert Michael/dpa-Zentralbild/d

Hildesheim -Die Berlin Volleys sind zum Auftakt des Bounce House Cups in Hildesheim ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Im ersten Spiel des dreitägigen Turniers unter Beteiligung aller acht Bundesligisten setzte sich der deutsche Volleyball-Meister am Freitagmittag gegen den TSV Haching München klar mit 3:0 (25:11, 25:21, 25:21) durch. Um den Einzug ins Finale spielen die Volleys am Samstag gegen den Sieger der Partie SVG Lüneburg gegen Volleys Herrsching.