BR Volleys starten erfolgreich in die Zwischenrunde

ARCHIV - Berlins Ruben Schott nimmt eine Aufgabe an. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin -Die Berlin Volleys sind erfolgreich in die Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga gestartet. Der deutsche Meister behauptete sich gegen die SWD powervolleys Düren am Samstagabend klar mit 3:0 (25:16, 26:24, 25:16). Vor 3941 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle zeigten sich die Berliner damit bestens gerüstet für das Playoff-Hinspiel in der Champions League bei Ziraat Bank Ankara am Mittwoch, in dem es um eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse geht.