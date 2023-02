BR Volleys starten in die Zwischenrunde Die Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga bringt den Berlin Volleys in den nächsten sechs Wochen gleich sechs Spitzenspiele in Serie. Den Anfang macht der ... dpa

Berlin -Die Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga bringt den Berlin Volleys in den nächsten sechs Wochen gleich sechs Spitzenspiele in Serie. Den Anfang macht der deutsche Meister am Samstag (20.00 Uhr) im Heimspiel gegen die SWD powervolleys Düren. „Die Dürener sind nicht zu unterschätzen. Wenn die mal richtig ins Rollen kommen, wird es gefährlich“, warnt Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand.