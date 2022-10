BR Volleys starten mit Heimspiel in die Königsklasse Der Europäische Volleyball-Verband (CEV) hat die Termine für die Gruppenphase der Volleyball-Champions-League festgelegt. Demnach startet der deutsche Meiste... dpa

Berlin -Der Europäische Volleyball-Verband (CEV) hat die Termine für die Gruppenphase der Volleyball-Champions-League festgelegt. Demnach startet der deutsche Meister Berlin Volleys in seine Vierergruppe am 8. November mit einem Heimspiel gegen einen Qualifikanten. Der Gegner muss noch in Hin- und Rückspiel zwischen Mladost Zagreb (Kroatien) und Hebar Pazardzhik (Bulgarien) ermittelt werden.