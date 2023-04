BR Volleys stoßen Tür zum Endspiel weit auf Den BR Volleys fehlt noch ein Sieg zum Einzug in das Playoff-Finale in der Bundesliga. Der Titelverteidiger vermisst aber noch den spielerischen Glanz. dpa

Berlin -Die Berlin Volleys haben die Tür zum Endspiel um die deutsche Volleyball-Meisterschaft sehr weit aufgestoßen. In der Halbfinal-Serie nach dem Modus Best of five ging der Titelverteidiger durch den 3:1-Erfolg bei den SWD powervolleys Düren am Samstag mit 2:0 in Führung. Mit einem weiteren Sieg gegen die Rheinländer in eigener Halle am Mittwoch würden die Berliner bereits vorzeitig und zum zwölften Mal in Folge ins Finale einziehen.