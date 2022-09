BR Volleys streben „alle nationalen Titel“ an Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys geht trotz eines erheblichen personellen Umbruchs mit großen Ambitionen in die neue Bundesliga-Saison. „Wir wo... dpa

Berlin -Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys geht trotz eines erheblichen personellen Umbruchs mit großen Ambitionen in die neue Bundesliga-Saison. „Wir wollen um alle nationalen Titel mitspielen“, verkündete Geschäftsführer Kaweh Niroomand auf der Saison-Pressekonferenz des Vereins am Dienstag. Zugleich schränkt er aber ein: "Es wird schwerer als in den vergangenen Jahren." Zwischen 2,5 und 2,9 Millionen Euro beträgt der Saisonetat der BR Volleys.