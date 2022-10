BR Volleys treffen auf „ekligen Gegner“ Die Berlin Volleys gehen mit großem Respekt an ihre nächste Aufgabe in der Volleyball-Bundesliga heran. „Das ist ein ekliger Gegner“, sagte Außenangreifer Ru... dpa

ARCHIV - Ruben Schott nimmt eine Aufgabe an. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin -Die Berlin Volleys gehen mit großem Respekt an ihre nächste Aufgabe in der Volleyball-Bundesliga heran. „Das ist ein ekliger Gegner“, sagte Außenangreifer Ruben Schott vor dem Auftritt des deutschen Meisters bei der SVG Lüneburg am Mittwoch (19.30 Uhr). Der 28 Jahre alte Nationalspieler erwartet folglich „ein schweres und sehr, sehr enges Match“.