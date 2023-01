BR Volleys über Pleite: „Das war nahezu katastrophal“ Der Ärger bei den Berlin Volleys über den schwachen Auftritt bei der 0:3-Pleite in der Volleyball-Bundesliga am Samstag bei den Grizzlys Giesen ist noch läng... dpa

Berlin -Der Ärger bei den Berlin Volleys über den schwachen Auftritt bei der 0:3-Pleite in der Volleyball-Bundesliga am Samstag bei den Grizzlys Giesen ist noch längst nicht verraucht. „Derartig schlecht habe ich eine BR-Volleys-Mannschaft lange nicht gesehen“, sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand am Montag. Sein vernichtendes Urteil: „Was ich da am Samstag gesehen habe, war nahezu katastrophal.“