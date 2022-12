BR Volleys verlieren klar gegen Ankara Die BR Volleys haben mit der ersten Heimniederlage der gesamten Spielzeit eine gute Ausgangsposition auf den Verbleib in der Volleyball Champions League aus ... dpa

ARCHIV - Anton Brehme in Aktion. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Die BR Volleys haben mit der ersten Heimniederlage der gesamten Spielzeit eine gute Ausgangsposition auf den Verbleib in der Volleyball Champions League aus der Hand gegeben. Am vierten Spieltag der Gruppe B verlor der deutsche Meister am Dienstag gegen Halkbank Ankara mit 0:3 (16:25, 33:35, 22:25). Mit jeweils zwei Siegen und zwei Niederlagen belegen die Volleys den dritten Platz. Die ersten beiden Mannschaften jeder Vierer-Gruppe sowie der beste Gruppendritte verbleiben in der europäischen Königsklasse.