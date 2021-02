Berlin - Wie das so ist mit Wünschen. Manchmal gehen sie überraschend in Erfüllung. Das haben die BR Volleys vorige Woche erlebt, als sie entgegen aller Wahrscheinlichkeitsrechnungen durch die Spielausgänge in den anderen Gruppen doch noch im Viertelfinale der Champions League landeten. Dort treffen sie am 25. Februar daheim auf das italienische Topteam Itas Trentino.

Diese Woche war dann Außenangreifer Timothy Carlé an der Reihe, einen überraschenden Wunsch einzulösen, der sich im vereinseigenen Podcast ergeben hatte. Das Ergebnis ist auf der Facebook-Seite des derzeitigen Bundesliga-Dritten zu sehen – und vor allem zu hören. Der 25 Jahre alte Franzose rezitiert in der Trainingshalle den Erlkönig. „Isch liebe disch“, beginnt Carlé die Sequenz der Ballade, die mit der Frage beginnt: „Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?“

Carlés Interpretation hat Charme. Als er schließt, „Goethe, by Tim Carle“, muss der französische Nationalspieler ordentlich grinsen. Nächster Wunsch erfüllt. Jetzt ist der Trainer mit seinen Wünschen dran, die allerdings eher Erwartungen sind. Während in der Ballade die magischen Kräfte der Natur eine Rolle spielen, fordert Cedric Enard von seiner Mannschaft diesen Mittwoch in der Bundesliga-Partie gegen den Tabellensechsten SVG Lüneburg (19.30 Uhr, sporttotal.tv), die magischen Kräfte des Teamgeists weiterzuentwickeln. Es sind ja nur noch drei Spieltage bis zum Beginn der Play-offs.

BR Volleys wollen Spannung für Play-offs aufbauen

„Lüneburg braucht im Rennen um den Play-off-Einzug jeden Punkt und entsprechend kämpferisch wird man hier auftreten. Von meiner Mannschaft möchte ich einfach volle Intensität sehen. Egal ob Champions League oder Bundesliga, egal ob Trentino oder Lüneburg, wir brauchen einhundertprozentigen Einsatz in jedem Spiel. Nur so können wir die richtige und wichtige Spannung für die Play-offs aufbauen“, sagt der Trainer der BR Volleys.

Seit Saisonbeginn gehört der Franzose mit seinen Landsmännern Carlé, Zuspieler Pierre Pujol sowie dem polnischen Libero Adam Kowalski zu denjenigen, die bei den BR Volleys intensiv Deutsch lernen. Detlev Eggert, ein Freund von Volleys-Manager Kaweh Niroomand und pensionierter Biologielehrer, gibt Spielern und Trainer regelmäßig im Seminarraum des Horst-Korber-Zentrums Unterricht.

Trainer Enard hat einen Satz auf Deutsch besonders im Kopf

„Wir üben immer konkrete Situationen, wie wir uns im Restaurant oder im Supermarkt ausdrücken“, sagt Carlé – und gibt gleich noch eine frisch-französisch akzentuierte Kostprobe seiner Deutschkenntnisse, die er allerdings erst nach dem derzeitigen Lockdown wieder anbringen kann: „Einen Tisch für zwei Personen, bitte.“ Trainer Enard hingegen dürfte aktuell vor allem ein Satz im Kopf herumgehen, vermutlich auf Französisch: Im Spiel gegen Lüneburg drei Punkte, bitte.