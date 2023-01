BR Volleys: „Wir müssen in einen Flow kommen“ Die Chance auf ein Weiterkommen in der Volleyball-Champions League ist für die Berlin Volleys beim Gruppenfinale sehr groß, doch der Gegner des deutschen Mei... dpa

ARCHIV - Kaweh Niroomand. Rainer Jensen/dpa/Archivbild

Berlin -Die Chance auf ein Weiterkommen in der Volleyball-Champions League ist für die Berlin Volleys beim Gruppenfinale sehr groß, doch der Gegner des deutschen Meisters flößt ebenso großen Respekt ein. „Warta Zawiercie gehört zu den besten Teams in Europa“, meint Geschäftsführer Kaweh Niroomand vor der Partie gegen den polnischen Meisterschaftsdritten in der Max-Schmeling-Halle am Mittwoch (19.30 Uhr). Chancenlos sehen sich die Volleys nicht, aber: „Um die zu schlagen, müssen wir schon einen sehr guten Tag erwischen und in einen Flow kommen“, sagt Niroomand.