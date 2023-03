BR Volleys wollen in nur zwei Spielen ins Halbfinale Der Auftakt des Viertelfinales in der Volleyball-Bundesliga war für die Berlin Volleys letztlich nicht mehr als eine lockere Trainingseinheit unter Wettkampf... dpa

Berlin -Der Auftakt des Viertelfinales in der Volleyball-Bundesliga war für die Berlin Volleys letztlich nicht mehr als eine lockere Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen. Der 3:0 (25:16, 25:19, 25:10)-Heimsieg gegen den Tabellenachten TSV Haching München am Samstag weckt bei den Spielern die Hoffnung, die Playoff-Serie im Best -of-three-Modus im Schnellverfahren zu beenden. „Jetzt wollen wir am kommenden Sonntag schon im zweiten Spiel in Haching den Einzug ins Halbfinale perfekt machen“, kündigte Zuspieler Johannes Tille an.