Braga, Wolfsburg, Pause: Grill hofft auf „Ligagesicht“

Berlin -Torwart Lennart Grill vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin will in der Europa League den ersten Sieg einfahren. „Am Donnerstag geht es darum, die ersten Punkte zu holen und ein besseres Spiel zu zeigen als in der letzten Woche“, sagte der 23 Jahre alte Torhüter vor dem Spiel der Gruppe D am Donnerstag bei Sporting Braga (21.00 Uhr/RTL+), „das ist das Einzige, was zählt.“ Union hatte den internationalen Auftakt am vergangenen Donnerstag mit einem 0:1 daheim gegen den belgischen Erstligisten Royal Union Saint-Gilloise verloren.