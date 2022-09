Braga zu abgezockt: Union verliert nächstes Spiel in Europa Union Berlin verliert auch sein zweites Spiel in der Europa League. Eigentlich legen die Eisernen bei Sporting Braga gut los, am Ende aber sind die Portugies... Thomas Flehmer und Nils Bastek dpa

Simon Banza (l) vom SC Braga gegen Tymoteusz Puchacz (M) von Union Berlin und Diogo Leite von Union Berlin. Matthias Koch/dpa

Braga -In der Bundesliga ganz oben, in Europa droht das frühe Aus: Der 1. FC Union Berlin hat den Auftakt in seine Premierensaison in der Europa League endgültig verpatzt. Eine Woche nach der 0:1-Niederlage gegen den belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise verlor das Team von Trainer Urs Fischer auch das zweite Gruppenspiel bei Sporting Braga mit 0:1 (0:0).