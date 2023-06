Brasilianerin Haddad Maia im Halbfinale

Paris -Die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia steht bei den French Open überraschend zum ersten Mal im Halbfinale.

Die 27-Jährige setzte sich mit 3:6, 7:6 (7:5), 6:1 in 2:29 Stunden gegen Ons Jabeur aus Tunesien durch. Haddad Maia hatte zuvor als bestes Ergebnis beim Tennis-Sandplatzklassiker in Paris die zweite Runde erreicht und ist nun die erste Brasilianerin in einem Grand-Slam-Halbfinale seit Maria Bueno im Jahr 1968.

Die Weltranglistenzwölfte trifft im Halbfinale auf die Siegerin der Partie zwischen Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen und der Amerikanerin Cori Gauff. In der ersten Runde hatte Haddad Maia die Deutsche Tatjana Maria bezwungen. Wimbledon-Finalistin Jabeur muss durch die Niederlage weiter auf ihren ersten Triumph bei einem Grand Slam warten.