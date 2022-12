Brasilien wohl auch im Viertelfinale ohne Alex Sandro Brasiliens Fußball-Nationalteam muss wohl auch im WM-Viertelfinale ohne gelernten Linksverteidiger auskommen. Der weiter an der Hüfte verletzte Alex Sandro s... dpa

Doha -Brasiliens Fußball-Nationalteam muss wohl auch im WM-Viertelfinale ohne gelernten Linksverteidiger auskommen. Der weiter an der Hüfte verletzte Alex Sandro soll zwar das Abschlusstraining für die Partie am Freitag gegen Kroatien absolvieren. „Aber die Tendenz geht dahin, dass er nicht dabei sein kann“, sagte Nationaltrainer Tite. Er wolle das Training am Nachmittag aber noch abwarten.