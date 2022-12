Brauße und Teutenberg Favoriten der Omnium-Meisterschaft Mannschafts-Olympiasiegerin und Einzelverfolgungs-Weltmeisterin Franziska Brauße aus Eningen steht an der Spitze der Starterfeldes der deutschen Meisterschaf... dpa

ARCHIV - Bahnrad-Weltmeisterin Franziska Brauße trägt beim Omnium die Favoritenbürde. Christophe Ena/AP/dpa

Frankfurt/Oder (dpa/bb) – -Mannschafts-Olympiasiegerin und Einzelverfolgungs-Weltmeisterin Franziska Brauße aus Eningen steht an der Spitze der Starterfeldes der deutschen Meisterschaften im Omnium. Erstmals seit 2019 können am Samstag in der Oderlandhalle in Frankfurt (Oder) wieder die Titelkämpfe als fast schon traditioneller Jahresabschluss im Bahnradsport ausgetragen werden. Brauße gewann 2019 den Titel, danach fielen die Meisterschaften 2020 und 2021 wegen Corona aus.