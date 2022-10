Breitenreiter über Union: Glaube nicht, dass Einbruch kommt

Zuzenhausen -Trainer André Breitenreiter von der TSG 1899 Hoffenheim sieht Union Berlin als ernsthaften Titelkandidaten in der Fußball-Bundesliga.

„Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, dass jeder den FC Union unterschätzt und das für Zufall hält und jeder auf den Einbruch wartet. Ich glaube nicht, dass der kommt“, sagte Breitenreiter bei einer Pressekonferenz der Kraichgauer über den Überraschungs-Tabellenführer. „Und alle Mannschaften, die den Anspruch haben, Meister werden zu wollen, die sollten auf der Hut sein, weil der Abstand sonst größer wird.“

Der 49-Jährige sieht in Union „den FC Zürich des letzten Jahres“. Mit diesem Club war Breitenreiter im Sommer Meister in der Schweiz geworden. „Die Mannschaft weiß ganz genau, was sie auf dem Platz zu tun hat. Da steht eine Einheit, da nimmt sich keiner zu wichtig und jeder erfüllt seine Aufgabe“, urteilte Breitenreiter weiter. „Und das ist kein Zufall, dass sie da oben stehen. Die sind bärenstark.“ Man müsse das Team von Chefcoach Urs Fischer „gewiss auf dem Schirm haben, was auch den Kampf um die deutsche Meisterschaft angeht“.