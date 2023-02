Bremens Leihspieler Philipp will wieder spielen Die vergangene Zeit war für den in Wolfsburg kaum eingesetzten Maximilian Philipp nicht leicht. Nun will er sich in Bremen zeigen, hat sich Hertha entschiede... Lilli Kleine und Felix Schröder , dpa

ARCHIV - Maximilian Philipp. Der Offensivspieler geht auf Leihbasis zu Werder Bremen. Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Bremen -In Bremen soll alles besser werden: Fußballprofi Maximilian Philipp steht nach dem Leihgeschäft vor einem Neuanfang seiner Karriere an der Weser. Seine Rolle beim Bundesligisten ist angesichts der Konkurrenz von Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch in der Offensive zunächst nicht allzu schwer auszumachen. „Die Jungs haben gute Leistungen gezeigt, deswegen stehen sie da, wo sie stehen. Ich bin der neue, der Herausforderer sozusagen“, sagte der 28-Jährige am Mittwoch bei einer Medienrunde. „Dass ich nicht sofort Stammspieler bin, ist klar“, fügte er hinzu.