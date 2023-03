Brief: London wirbt für russisches Olympia-Verbot Russische und belarussische Athleten will die britische Regierung bei Olympischen Spielen nicht dabei haben - und hat nun bei wichtigen Sponsoren für diese H... dpa

ARCHIV - Mit einem Schreiben an Sponsoren, macht die britische Regierung Druck für russisches Olympia-Verbot. Peter Kneffel/dpa

London -Die britische Regierung macht weiter Druck für den Olympia-Ausschluss von Russen und Belarussen. Wie das Sportministerium in London in der Nacht zum Samstag mitteilte, warb Ressortchefin Lucy Frazer in einem Brief an Olympia-Sponsoren um Unterstützung für diese Position. Das Schreiben sei unter anderem an die Chefs von Coca-Cola, Intel, Samsung und Visa in Großbritannien gegangen.