Brisantes Duell: Nachfolger trifft Vorgänger beim Wasserball-Weltcup in Berlin

In der Berliner Europaschwimmhalle tragen die Wasserball-Nationalteams noch bis 7. Mai den Weltcup aus. Dabei kommt es bei den Männern, die seit Beginn dieses Jahres vom Serben Milos Sekulic (47) trainiert werden, zu einem spannenden Wiedersehen – auf Trainerebene. Denn Asienmeister China, nach Malta und Südafrika am Freitag, dritter Gegner der deutschen Wasserballer, wird vom ehemaligen Bundestrainer Petar Porobic (66) betreut. Nachfolger Sekulic, der bis zu Porobics Weggang im Oktober 2022 dessen Assistent war, sagt: „Mein Vorgänger Petar Porobic kennt mich schon, seit ich selber noch ein junger Spieler war.“ Und: „Das DSV-Team will seinen Entwicklungsprozess in Berlin natürlich positiv fortsetzen.“

Die Lage im deutschen Wasserballsport ist ernst

Die Lage ist ernst, wie ein Brief an „die Freunde des Wasserballsports“ verdeutlicht, den Christian Hansmann, Leistungssportdirektor des Deutschen Schwimmverbandes (DSV), zum Amtsantritt von Sekulic veröffentlichte. Es müsse einen Neustart geben, steht da. Und: „Der Weg zurück in die Top-10 der Wasserballnationen wird alles andere als leicht werden und auch eine längere Zeit brauchen. Nach drei verpassten Olympischen Spielen der deutschen Mannschaft sind mit dem neuen Qualifikationsmodus die Möglichkeiten, sich noch für Paris 2024 zu qualifizieren, weiter gesunken. Weitermachen wie bisher ist damit keine Option.“

Bisher, das war 2022: Platz 13 bei der WM in Ungarn und Platz 13 bei der EM in Kroatien. „Damit sind wir nicht zufrieden“, meint Hansmann. Der Montenegriner Porobic wiederum, der zu den weltweit erfolgreichsten Trainern zählt, Welt- und Europameister coachte und bei seiner fünften Olympiateilnahme 2021 Chinas Frauen auf Platz acht führte, war nicht zufrieden mit dem DSV. Deshalb kündigte er nach zehn Monaten.

„Ich bin seit 24 Jahren Trainer von Nationalteams. Charakteristisch für mich ist, dass ich exzellente Spieler forme und drum herum ein Arbeits- und Organisationssystem aufbaue, dass ich also im und außerhalb des Beckens arbeite“, sagt Porobic. Der DSV habe ihn jedoch nur am Becken arbeiten lassen. „Das genügt nicht.“ Ihm habe Austausch und Kommunikation mit dem DSV gefehlt, sagt Porobic, „offenbar waren die DSV-Verantwortlichen mit anderen Fragen beschäftigt. Es gibt keinen Ansprechpartner, der die Sparte Wasserball führt oder kontrolliert, wie in anderen Nationalverbänden.“ Geld, um eine solche Stelle einzurichten, habe man nicht, sagte man ihm. Porobic hatte vor, ein neues Wettkampfsystem für die Jungendnationalteams aufzubauen, Cluster zu bilden, die Zusammenarbeit mit dem A-Team zu verst��rken, mehr Spiele auf hohem Niveau zu organisieren. Dafür habe er keine Unterstützung bekommen. Stattdessen verpflichtete ihn Chinas Verband für das Männerteam.

Sportdirektor Hansmann glaubt: „Porobic hatte Schwierigkeiten mit den Strukturen in Deutschland. Wir sind ja Meister der Bürokratie und haben eine starre Jahresplanung, die man nicht flexibel verändern kann. Er hatte viele neue Ideen, die nicht umzusetzen waren.“ Mit Chinas Männern schaffte Porobic im November sofort die Qualifikation für die WM 2023, die Deutschland verpasste. Sekulic will nun mit einem jungen Team in Berlin ins Endspiel kommen, um sich fürs Weltcup-Super-Final in Los Angeles zu qualifizieren. Dafür sollte Deutschland am Sonnabend gegen China gewinnen.