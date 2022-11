Brittney Griner in Straflager an der Wolga aufgetaucht Die in Russland zu neun Jahren Haft verurteilte US-Basketballerin Brittney Griner ist nach Angaben ihrer Anwälte in ein Frauenstraflager in der russischen Te... dpa

ARCHIV - Soll in ein Frauenstraflager an der Wolga verlegt worden sein: Brittney Griner. /AP/dpa Evgenia Novozhenina/Pool Reuters

Saransk -Die in Russland zu neun Jahren Haft verurteilte US-Basketballerin Brittney Griner ist nach Angaben ihrer Anwälte in ein Frauenstraflager in der russischen Teilrepublik Mordwinien in der Großregion Wolga verlegt worden.