Bruchhagen: Bobic hat Bernstein nicht ernst genommen

ARCHIV - Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic (l) und Hertha-Präsident Kay Bernstein unterhalten sich auf der Tribüne. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin -Für den früheren DFL-Geschäftsführer Heribert Bruchhagen war es keine große Überraschung, dass es in der Zusammenarbeit zwischen dem gerade freigestellten Manager Fredi Bobic und Präsident Kay Bernstein bei Hertha BSC Probleme geben könnte. „Mir war von Anfang an klar, dass es schwierig wird, als ich gelesen habe, dass ein neuer Präsident kommt. Da prallen Welten aufeinander: Auf der einen Seite Bobic, Ex-Nationalspieler und 20 Jahre erfolgreicher Manager in der Bundesliga und auf der anderen Seite ein Präsident aus der Ultrabewegung“, sagte Bruchhagen, der Bobic einst als seinen Nachfolger zu Eintracht Frankfurt geholt hatte, in der Sendung „Sky90“.